موانئ العراق تحتج على قرار لوزير.. وتطالب الكاظمي بالتدخل

نظم منتسبو الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية في البصرة جنوب العراق احتجاجاً على قرار اصدره وزير النفط احسان عبد الجبار.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في البصرة، إن منتسبي الشركة العامة لموانئ العراق نظموا، صباح اليوم، وقفة احتجاجية امام مقر الشركة في منطقة المعقل بالمحافظة.

وأوضح أن الوقفة جاءت احتجاجاً على قرار وزير النفط احسان عبد الجبار بتحويل الموانئ النفطية من الشركة العامة لموانئ العراق الى وزارة النفط.

وأشار مراسلنا إلى أن المتظاهرين هددوا بالتصعيد بالمظاهرات امام شركة نفط البصرة، مطالبين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل لرفض هذا القرار ومستغربين من قرار الوزير البصري احسان عبد الجبار .