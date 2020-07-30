نحو 400 إصابة بكورونا في صفوف الكوادر الصحية بإقليم كوردستان

كشف عضو لجنة الصحة في برلمان كوردستان، النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، زانا ملا خالد، اليوم الخميس، وفاة 6 من الكوادر الصحية، وإصابة نحو 400 آخرين، منذ تفشي فيروس كورونا في إقليم كوردستان.

ملا خالد، قال في تصريح : إن “حالات الوفيات في صفوف العاملين بمجال الصحة من أطباء وممرضين وغيرهم بسبب الفيروس بلغت 6 حالات، وآخرهم كان الممرض الذي توفي ليلة أمس في مستشفى رزكاري بالعاصمة أربيل”.

وأضاف، أن “حالات الإصابة في صفوف هؤلاء وصلت الى حوالي 400، منذ بداية ظهور الفيروس”.

ووفق آخر حصيلة رسمية، بلغت إصابات كورونا في إقليم كوردستان 13 ألفا و246، بينها 517 وفاة، و8 آلاف و896 حالة تعاف.