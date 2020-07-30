وثيقة.. قرار وزاري بإعفاء مدير موانئ العراق من مهامه

أعفت وزارة النقل العراقية، معاون مدير عام شركة الموانئ للشؤون الفنية، و نسبت آخر بدلاً عنه.

وورد الاستغناء في امر وزاري بكتاب ورد فيه انه استناداً لتوجيهات وزير النقل والحاقا بكتاب سابق صدر في ١٦ حزيران الماضي، تقرر اعفاء، اثيل عبد علي سلمان، من مهام معاون مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق للشؤون الفنية وينسب للعمل في الشركة العامة للنقل البحري.

واضاف الامر الوزاري “يكلف السيد سعود عبد السلام عبد الكريم بمهام معاون المدير العام للشؤون الفنية للشركة بدلا منه و ينفذ الامر من تاريخ ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٠”.

وكان محافظ البصرة اسعد العيداني، قد وجه يوم ١٨ حزيران الماضي كتابا رسميا الى وزارة النقل بإلغاء امر إعفاء مدير الشركة العامة لموانئ العراق اثيل عبد علي سلمان واعادته الى منصبه لإدارة ملف الموانئ.

جاء ذلك في وقت كانت قد عينت فيه وزارة النقل، فرحان محيسن غضيب الفرطوسي، مديرا جديدا لشركة موانئ العراق بعد اعفاء سلمان من منصبه الامر الذي اثار ردة فعل من المسؤولين المحليين والبرلمانيين في البصرة كون الاول ليس من اهالي المحافظة.