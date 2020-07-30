«The Grey Man».. أضخم إنتاج سينمائي لـ«نتفليكس»

أعلنت شبكة «نتفليكس» الأميركية للبث الرقمي عن استعدادها لأضخم إنتاج سينمائي لها منذ تأسيسها. وأشارت رسمياً إلى أن فيلمها الجديد تبلغ ميزانية إنتاجه 200 مليون دولار أميركي، ويحمل اسم «The Grey Man»، وينتمي لأفلام الجاسوسية، حسبما أفاد موقع «ديلاين». ويقوم ببطولة الفيلم كلا من نجمي هوليوود، ريان غوسلينغ صاحب العديد من الأفلام الناجحة منها Drive وBlade Runner 2049، وكريس إيفانز الذي نال شهرة عالمية كبيرة من تجسيده البطل الخارق التابع لمجلات «مارفل» المصورة «كابتن أميركا»، وفق ما ذكر موقع سبوتنك الروسي. وتتلخص أحداث الفيلم حول عميل وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) ويلعب دوره كريس إيفانز المكلف بالقبض على جاسوس سابق وقاتل مأجور هو ريان غوسلينغ. بينما يتولي إخراج الفيلم الأخوان جو وأنتوني روسو، ليكون أول فيلم لهما بعد تقديمها الجزء الأخير من سلسلة أفلام «أفنجرز» بعنوان «Avengers: Endgame» في عام 2019.