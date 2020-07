The Old Guard ضمن الأعلى مشاهدة عبر «نتفليكس»

كشفت منصة «نتفليكس» عن الأفلام الـ9 الأكثر شعبية بين رواد الشبكة الأضخم عالمياً، وتصدر فيلم الغموض Fatal Affair الترتيب لهذا الأسبوع، بعدما نجح في أن يستقطب أعلى نسبة مشاهدة، ويعد الفيلم من أعمال «نتفليكس» الأصلية وإنتاج عام 2020، وتدور أحداثه حول المخاطر التي تتعرض لها محامية بسبب صديق قديم يظهر في حياتها من جديد ليهدد أسرتها. وتعتمد «نتفليكس» في تصنيفها على متابعة المشتركين في الشبكة لمدة تزيد على دقيقتين لكل عمل، وبدأت في الفترة الأخيرة تتصاعد أسهم إنتاجات الشبكة الخاصة، التي يطلق عليها أعمال نتفليكس الأصلية مقارنة بالأفلام الأخرى، لاسيما أن عملاق البث الرقمي لم يتوقف عن تقديم الأفلام والمسلسلات الجديدة حتى مع الأوضاع التي يمر بها العالم، وجاءت قائمة الأفلام الـ9 الأعلى مشاهدة على النحو التالي: – Fatal Affair – The Old Guard – Dr. Seuss› The Lorax – How Do You Know – MILF – Despicable Me – Ip Man 4: The Finale 365- Days

