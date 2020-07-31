آيا صوفيا …

1

عالم ساحر يتزلج على الأمواج البوسفورية

جدران عالية وباحات مقوسة ودروب مخملية

في كل جانب قصص ملهمة

عندما تجتمع الجوانب في الغروب يشع النسيان في الخيال

عند الشروق تهب رياح النبض المقلم من حزوز حلم اليقظة

في الأفق تظهر القباب ويفنى الغياب

قبالة النوافير والأغصان تعلو روح المحراب

آيا صوفيا

الفضاء العميق

2

على صخرة طحلبية وضع القلم المرصع بالذهب ودفتر المهاترات والبهاليل

دخل في غيبوبة الزمن

يجزع ملح العشق حين يرى البحر

يلتفت يسارا والخافق يلتفت يسارا

كلاهما يبحثان عن أرزة المدى

بين بيروت وهذا العالم السحري

هضاب مائية

وتلال نورسية

أستفاق الدخيل على صوت آيا صوفيا

أرض المكان

3

الفراغ والظل معدومان

الروحانيات تمحو الماديات

فوانيس وثريات وزخارف رخامية

رحلة ملحمية لباطن الجمال والفن

4

لا أجمل من بيوت الله

5

نوفمبر 2009

شباري الشمس وريحان الهلال

صلاة في حضرة السراج الخصيب

إيفان علي عثمان

شاعر وكاتب

ملحوظة – الصورة للشاعر والكاتب إيفان علي عثمان في آيا صوفيا ( تشرين الثاني 2009 )