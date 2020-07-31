إنشاء مصفى مصغر بكلفة تخمينية 4 مليارات دولار

أعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار اسماعيل، عن موافقة مجلس الوزراء على احالة مشروع (FCC) في مصافي الجنوب على شركة (J.G.C) اليابانية. واكد وزير النفط في بيان ان “المشروع يعد من المشاريع الكبيرة والواعدة في الصناعة التكريرية في العراق بطاقة (55) الف برميل باليوم وسيوفر (7) آلاف فرصة عمل يتم تشغيلهم بشكل مباشر في المشروع، بالاضافة الى (70) الف فرصة عمل اخرى خلال فترة مراحل تنفيذ المشروع”.

وقال اسماعيل ان “المشروع يتضمن انشاء معمل بتقنيات متطورة (مصفى مصغر) يضم (7) وحدات انتاجية لتحويل مخلفات انتاج المصفى من النفط الأسود الى منتجات بيضاء (غاز سائل، كازولين بعدد اوكتان 92.2، وكارولين بعدد اوكتافين 95، زيت الغاز، نفثا مختلطة، زيت وقود، زيت الغاز في وحدات الهدرجة) بمواصفات اوروبية صديقة للبيئة”. واشار الى ان “المشروع يأتي ضمن توجهات الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار الامثل للطاقات الانتاجية لتحقيق اعلى مردود اقتصادي من انتاج المنتجات النفطية، وتقليل الاستيراد”.

بدوره قال مدير عام شركة مصافي الجنوب حسام ولي ان مدة تنفيذ المشروع (4) سنوات اعتبارا من تاريخ المباشرة به والتي من المؤمل ان تكون مطلع العام القادم، وتمت دعوة الشركة اليابانية للحضور الى بغداد لتوقيع العقد، بعد ان تم استحصال موافقة مجلس الوزراء، بكلفة تخمينية تصل الى 4 مليارات دولار.

واشار الى ان المشروع سيقوم بتحويل مخلفات انتاج المصفى من زيت الوقود (النفط الاسود) الى المشتقات البيضاء (غاز سائل كازولين بعدد اوكتان 92.2 ، زيت الغاز، نفثا مختلطة، زيت وقود، زيت الغاز في وحدات الهدرجة) بمواصفات اوروبية”.