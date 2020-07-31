الحلبوسي مهنئا بالعيد: على الجميع تحمل المسؤولية لإصلاح الأوضاع

هنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، الشعب العراقي بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، داعيا الجميع الى تحمل المسؤولية لاصلاح الاوضاع.

وقال الحلبوسي في تغريدة له على “تويتر” “اتقدم لأبناء شعبنا بالتهنئة لحلول عيد الأضحى المبارك سائلا المولى الكريم أن يجعله عيد فرج وشفاء وطمأنينة”، لافتا الى انه يدرك حجم الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن وتحديات الوباء التي حالت دون اكتمال هذه الفرحة.

واضاف، انه “لم يعد في وسع المواطن تحمل المزيد من التدهور، وعلى الجميع تحمل المسؤولية لإصلاح الأوضاع”، مؤكدا ان “الوقت لن يبقَ مفتوحا أمام صبر العراقيين”.