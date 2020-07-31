العراق يرفع صادرات النفط في تموز ويضخ فوق هدف أوبك+

أفادت بيانات شحن ومصادر بالقطاع بأن صادرات العراق من النفط الخام زادت منذ بداية تموز، مما يشير إلى أن ثاني أكبر منتج في أوبك ما زال يخفض إنتاجه دون المستوى المستهدف بموجب اتفاق تقوده المنظمة.

وبلغت الصادرات من البصرة وبقية الموانئ في جنوب العراق حتى 29 تموز 2.75 مليون برميل يوميا بناء على بيانات من رفينيتيف أيكون ومصدر بالقطاع. ويزيد ذلك المستوى بمقدار 50 ألف برميل يوميا عن الأرقام الرسمية لصادرات جنوب العراق في حزيران.

وقال المصدر، “ما من تغيير كبير، البصرة ما زالت عند 2.7-2.8 مليون برميل يوميا”، مشيرا إلى التغيير في الصادرات المسجل منذ أول 20 يوما في تموز.