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النزاهة: تنفيذ سبع عمليَّاتٍ بمنفذ الشيب الحدوديّ وضبط أوليات وحمولات ممنوعة

أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، عن تنفيذها سبع عمليَّات ضبطٍ في منفذ الشيب الحدوديّ، مشيرة إلى ضبطها معاملاتٍ جمرگية وحمولاتٍ مُخالفة وموادَّ ممنوعة من الاستيراد.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّات التي تمَّت بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، أفادت بـ”تنفيذ مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ميسان سبع عمليَّات ضبطٍ في منفذ الشيب الحدوديّ”، مؤكدة “تمكُّن ملاكات المكتب من خلال تلك العمليَّات من ضبط أوليَّات وتصاريح آلية ويدويَّة لمعاملاتٍ جمرگية تخصُّ موادَّ غذائيَّـة مُرِّرَت دون فحصٍ أو تدقيقٍ”.

وأشارت إلى “ضبط حمولاتٍ مُخالفةٍ للقانون وأخرى ممنوعة من الاستيراد مُحمَّلة على سيَّارات خارج الحرم الجمرگي”، لافتة إلى “تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّة بالمضبوطات، وعرضها رفقة المُبرزات المضبوطة في العمليَّات على المحكمة المُختصَّة؛ بغية اتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة بحقِّ المُخالفين والمُتواطئين”.

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