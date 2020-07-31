خامنئي: لن نتفاوض مع واشنطن.. واغتيال سليماني وحّد العراقيين والإيرانيين

استبعد المرشد الإيراني علي خامنئي، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي مباشرة اليوم (الجمعة)، إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برامج الصواريخ الباليستية والنووية الإيرانية، داعياً الإيرانيين إلى «مقاومة التنمر الأميركي».

وأضاف، أن “حلم أمريكا بتحقيق أهدافها عن طريق العقوبات وممارسة أقصى الضغوط على إيران لن يتحقق أبدا”.

وأوضح أن “عقوبات أمريكا زادت إيران قوة وجعلتها مكتفية بذاتها، وينبغي ألا يعتمد الاقتصاد الإيراني على صادرات النفط”.

وأكد خامنئي، أن “إيران لن توقف برامجها الباليستية والنووية كما تطالب أمريكا”، مشيراً إلى أن “إيران لن تتفاوض مع أمريكا التي تسعى لتحجيم نفوذنا الإقليمي ووضع حد لتقدمنا”.وبين، أن “قتل أمريكا للجنرال قاسم سليماني أسهم في تعميق الوحدة بين الإيرانيين والعراقيين”.

واشار الى أن الدول الأوروبية تقاعست عن إنقاذ الاتفاق النووي الذي وقعته طهران عام 2015 مع القوى الكبرى والذي انسحبت منه الولايات المتحدة، وقال: «لقد وجهوا ضربة لاقتصاد إيران بوعود جوفاء».