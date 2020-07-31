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ديانا كرزون تطلق احدث أعمالها الغنائية ” الدنيا بتضحك “

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عمان : 2020

أطلقت الفنان ديانا كرزون احدث أعمالها الغنائية بعنوان ” الدنيا بتضحك “ من كلمات الشاعر عمر ساري ومن الحان محمد بشار وتوزيع خالد مصطفى ، وحرصت كرزون على تصوير العمل بأسلوب الفيديو كليب في ثلاث مواقع رئيسية في الأردن ، لتكون وادي رم والعقبة احد ابرز الأماكن السياحية التي تم اختيارها بهدف أبراز الأماكن السياحية في هذا العمل ، كما شمل تصوير العمل اختيار وسط العاصمة عمان ، وما يحمله المكان من قيمة تاريخية هامة للأردن والأردنيين ، ومقصدا لزوار الأردن من مختلف الجنسيات  .

وجاء أطلاق كليب ” الدنيا بتضحك ” متزامنا مع أول أيام عيد الأضحى المبارك ليحمل بطاقة معايدة ، وتعبيرا عن الفرح والسلام ، حيث أطلقت الفنانة ديانا كرزون ، العمل على القناة الرسمية ” اليوتيوب ” .

يذكر ان الفيديو كليب لأغنية ” الدنيا بتضحك ” من أخراج صهيب الشايب ، وإشراف عام شيماء السيد ، ومنتج منفذ والعمليات الفنية واللوجستية ريتا برودكشن .

للاستماع ومشاهدة الفيديو كليب ” الدنيا بتضحك ” على القناة الرسمية للفنانة ديانا كرزون ” يوتيوب ” كما تم توزيع العمل على كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية .

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