رئيس إقليم كوردستان : على الحكومة العراقية تعويض ضحايا الانفال

أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة 31 يوليو/ تموز ، على ضرورة التزام الحكومة العراقية بتعويض ضحايا الأنفال ، لافتاً الى استمرار المساعي حتى لا تشهد الإنسانية فواجع كالتي خلفتها الأنفال والضربات الكيماوية.

نيجيرفان بارزاني ، قال في بيان في السنوية الـ 37 لحملات الإبادة الجماعية التي ارتكبها النظام العراقي السابق بحق البارزانيين ، “نستذكر اليوم أنفلة ثمانية آلاف مدني بارزاني بريء، شن عليهم النظام البعثي قبل سبع وثلاثين سنة من الآن في 31 تموز 1983 وعلى مدى عشرة أيام حملة إبادة في مجمعات قوشتبة وبحركة وحرير وديانا القسرية ، ضمن حدود محافظة أربيل، ليسوقهم وإلى الأبد إلى ميادين الموت في صحارى جنوب العراق.”

مضيفاً ” بعد ذلك حملت أمهات وزوجات وأخوات المؤنفلين عبء حياة مرة ومصير مؤلم ثقيلين. فقد كان عليهن أن يصبحن الأب والأخ لأولادهن ويكدحن لتوفير لقمة العيش لهم”. مردفاً ” في هذا اليوم ننظر بغاية التقدير والامتنان لدور هؤلاء الأمهات والأخوات الكريمات العزيزات اللواتي تحملن مشقة حياة حبلى بالفواجع، لكنهن لم يستسلمن قط”.

رئيس إقليم كوردستان ، تابع بالقول ” في هذه الذكرى أيضاً نستذكر بتقدير وامتنان الدور الكريم المعطاء لأهالي أربيل وأطرافها، وأهالي حرير وباطاس وديانا وأطرافها، الذين قدموا كل العون والمساعدة لعوائل وذوي المؤنفلين، وكانوا لهم عوناً وسنداً ووفروا لهم فرص العمل وكسب لقمة العيش. إن شهامة هؤلاء ستبقى حية أبداً في ذاكرتنا نحن وذوي المؤنفلين والكوردستانيين”.

واردف بارزاني ” نستذكر بإجلال الأرواح الطاهرة للمؤنفلين وكل شهداء كوردستان. نحيي عوائلهم وذويهم تحية وتقديراً، وسنستمر في مساعينا على مستوى العراق والعالم حتى لا تشهد الإنسانية في أي مكان آلاماً وفواجع كالتي خلفتها الأنفال والضربات الكيماوية، وينبغي أن تلتزم الحكومة العراقية بتعويض الضحايا”.