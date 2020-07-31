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سقوط صواريخ في محيط مطار بغداد الدولي.. والجيش العراقي يكشف عن مصدر القصف

سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد

صواريخ كاتيوشا سقطت في محيط مطار بغداد (أرشيف)

قال الجيش العراقي في بيان، الخميس، إن صاروخين من طراز كاتيوشا سقطا في محيط مطار بغداد الدولي.

وأضاف الجيش أن الصاروخين أطلقا من موقعين مختلفين قرب الطريق الدولي في منطقة الرضوانية في العاصمة بغداد.

وكالة فرانس برس قالت إن هذا الهجوم الـ39 من نوعه منذ أكتوبر في العراق.

وأشارت خلية الإعلام الأمني العراقية، إلى عدم تسجيل إصابات أو اضرار جراء الحادث.

و ليل الاثنين الماضي، هز انفجاران قاعدة سبايكر  الجوية في شمال العراق، وسط تضارب الأنباء حول الأسباب، التي تراوحت بين هجوم صاروخي، وانفجار كدس للعتاد.

وقال بيان لخلية الإعلام الأمني العراقية، إن الحادثة التي وقعت في قاعدة “الشهيد ماجد التميمي” الجوية في محافظة صلاح الدين “لم تسفر عن وقوع خسائر بشرية”.

وتضم قاعدة سبايكر قوات أميركية وعراقية.

والاثنين أفادت مصادر أمنية في العراق، بسقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على الأقل استهدفت قاعدة التاجي التي تضم قوات عراقية وأميركية في شمال بغداد.

وأضافت المصادر أن الصواريخ انطلقت من منطقة حسن العسكري جهة التاجي، وأن طائرات مروحية حلقت بعد القصف بشكل مكثف فوق قاعدة التاجي.

وتحمل واشنطن الفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران المسؤولية عن تلك الهجمات.

ومنذ أواخر العام 2019، استهدفت عشرات الصواريخ منشآت عراقية تستضيف دبلوماسيين أو جنودا أجانب.

وفي أواخر مارس، تباطأت وتيرة الهجمات الصاروخية بشكل كبير، لكنها تسارعت مجددا في شهر يونيو، مع بدء الولايات المتحدة والعراق محادثات ثنائية.

الحرة / وكالات – واشنطن
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