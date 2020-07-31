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مكتب “الفتلاوي” يتصل بقناة العربية .. ويصرح بشأن خبر وفاتها

كشف مصدر في مكتب النائبة السابقة حنان الفتلاوي ان الاخيرة في بغداد وبصحة جيدة ولا صحة للأخبار التي تداولت بشأن اصابتها بفايروس كورونا وأدى إلى وفاتها .

واشار الى أن بعض المواقع الأخبارية تداولت خبرا عاجلا من على قناة العربية الحدث يفيد باصابة السيدة حنان بفايروس كورونا ووفاتها في بيروت وهو غير صحيح .

مبينا انه تم الاتصال بقناة العربية الحدث ولم يصدر منها أي خبر عاجل بهذا الخصوص .. وانما هو فيديو مفبرك تم نشره على أحد اخبارها السابقة .

وبشأن اتصالنا به للتأكد قبل نشر الخبر قدم المصدر اعتذاره بسبب كثرة المشاغل السياسية ولم يتمكن من الرد واظهار الموقف الصحيح .

مبينا ان النائبة السابقة ستصدر بيان في وقت لاحق تكذب فيه هذه الأنباء

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