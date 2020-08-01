أرصاد كوردستان: هزتان ارضيتان تضربان كفري وخانقين

اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، يوم السبت، عن وقوع هزتين ارضيتين في حدود قضاءي كفري وخانقين، لافتة الى ان مركز الهزتين كان في محافظة كرمنشاه في كوردستان ايران.

وجاء في بيان للمديرية ان الهزة الاولى حصلت في الساعة 11:37 قبل ظهر اليوم السبت على بعد 30 كلم عن مدينة خانقين و39كلم عن مدينة كفري، لافتا الى ان قوة الهزة كانت 3.7 درجات بمقياس ريختر العالمي وبعمق 10كلم.

واضاف البيان ان الهزة الثانية كانت بقوة اقل اذ بلغت 2.9 درجات ، مبينا انها كانت على بعد 32كلم من خانقين و36كلم من كفري وبعمق 10كلم

واشار البيان الى ان المواطنين احسوا بالهزتين، مستدركا انهما لم يخالفا اية اضرار.