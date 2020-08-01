أكبر نواحي ديالى بصدد مقاضاة وزارة اتحادية

كشف مديرناحية بني سعد، وهي أكبر نواحي ديالى، نجم السعدي، يوم السبت، عن اتفاق بين مناطق الناحية على اقامة دعوى قضائية ضد وزارة الكهرباء الاتحادية لتردي التيار وانعدام وقلة التجهيز في الكثير من مناطق الناحية الواقعة على بعد 20 كم جنوب غرب بعقوبة مركز المحافظة.

وأبلغ السعدي وكالة شفق نيوز بأن “سكان الناحية اتفقوا على ترشيح ممثل من كل منطقة لاقامة دعوى قضائية ضد وزارة الكهرباء لما الحقته من اضرار بالواقع المعيشي للسكان الى جانب سوء وقلة التجهيز في اغلب المناطق”

وأضاف، أن “مشكلة الكهرباء مشكلة عامة معدومة الحلول في عموم البلاد، إلا أن الأضرار الكبيرة التي خلفها تردي التيار الكهربائي (الخط الايراني) دفع أهالي بني سعد للجوء للقضاء لاستحصال حقوقهم وتعويضهم عما لحق بهم من اضرار مادية جسيمة”.

في غضون ذلك، أفاد مدير إعلام محافظ ديالى ياسر البياتي بأن وزارة الكهرباء وعدت ديالى بجملة من الاجراءات والخطوات لتحسين واقع الكهرباء ومعالجة مشاكلها خلال زيارة وفد المحافظة برئاسة المحافظ الى وزير الكهرباء ماجد حنتوش.

وذكر البياتي أن “وفد ديالى قدم عدة مطالب لوزير الكهرباء والذي وعد بدوره باتخاذ جملة من الاجراءات لتجاوز الازمة الحالية ابرزها ربط ديالى بخط تركيا – كوردستان عند وصوله وزيادة الطاقة الانتاجية لمحطة المنصورية الغازية (55 كم شمال شرق بعقوبة) الى جانب قطع خطوط الطورئ عن منازل المسؤولين باستثناء المستشفيات ومشاريع الماء والصرف الصحي واضافة 50 ميغاواط الى حصة ديالى المقررة”.

وشكا مواطنون ومسؤولون في ديالى في مناسبات عدة وعبر شفق نيوز من “كوارث اقتصادية” سببها تذبذب خط الكهرباء القادم من ايران، مشيرين إلى اقامة دعوى قضائية ضد وزارة الكهرباء لتعويضهم عن الخسائر المادية الجسيمة.

واكدوا ان ديالى خاطبت سابقا مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء بمعالجة الخط الايراني وتم ربط اجهزة رفع الفولتية الا ان المشكلة لم تعالج حتى الآن، وأن الخط الايراني منذ 2003 وحتى الان عديم الفائدة وكبد ديالى وعدة محافظات خسائر مادية جسيمة.

وتستورد ديالى الكهرباء عبر خط (كرمنشاه – ديالى) الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 400 ميغاواط اضافة الى خط سربيل زهاب- خانقين الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 132 ميكاواط فيما تقدر حاجة المحافظة الى اكثر من 550 ميغاواط من التيارالكهربائي.