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ائتلاف النصر: مصداقية النظام السياسي برمته تتوقف على العملية الانتخابية القادمة

اعتبر ائتلاف النصر، السبت، ان مصداقية النظام السياسي برمته تتوقف على العملية الانتخابية القادمة.

وذكر الائتلاف في بيان انه “يرحب بتحديد الكاظمي للسادس من حزيران 2021 موعداً لإجراء الإنتخابات البرلمانية، ويأمل من جميع المؤسسات والقوى السياسية التضامن لتذليل العقبات المتصلة بقانون الإنتخابات وأداء المفوضية والإجراءات الحكومية الضامنة لإنتخابات نزيهة وحرة، بعيداً عن الوصاية والهيمنة والتزوير”.

وشدد على انّ “مصداقية النظام السياسي برمته تتوقف على العملية الإنتخابية القادمة ومديات نزاهتها وتعبيرها عن قوى الشعب وتطلعاته، وتشكيل حكومة وطنية فعّالة قادرة على رسم مسارات نوعية لخدمة الشعب والدولة”.

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