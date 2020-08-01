التحالف الدولي : افتتاح مركز للتنسيق المشترك في اربيل

متحدثه أشاد بدور قوات البيشمركة وخص”أم الشهداء” بالذكر

ذكّر المتحدث باسم قوات التحالف الدولي ضد داعش ، العقيد مايلز كيكينز ، اليوم الجمعة ، بتضحيات قوات البيشمركة، مشيدا بإ”الأم عائشة” ، الملقبة بـ”أم الشهداء” والتي فقدت ثلاثة من ابنائها البيشمركة في يوم واحد ، خلال الحرب ضد تنظيم داعش ، وقال عنها الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في برقية تعزية بأنها “ستظل مفخرة لكل كوردستاني”.

وجاء حديث العقيد مايلز كيكينز في مؤتمر صحفي عقب زيارة وفد من قوات التحالف الدولي، مقرا لقوات البيشمركة في مدينة السليمانية.

وقال العقيد كيكينز خلال المؤتمر ، ان “تضحيات وبطولات البيشمركة في محاربة داعش لا يمكن ان تنسى” ، مشيداً بـ”الأم عائشة” التي كانت قد توفيت قبل ايام.

مشدداً ، بالقول “هناك العديد من النساء مثيلات للام عائشة وكان لهن دور كبير في مقارعة تنظيم داعش”.

كما اعلن المتحدث باسم التحالف عن افتتاح مركز للتنسيق المشترك في اربيل ستكون مهامه تعزيز الدعم والتنسيق وجمع المعلومات.

واكد كاكينز ان وجود قوات التحالف على الأراضي العراقية يأتي بناءً على دعوة من الحكومة العراقية . مشيراً الى ان التحالف في العراق سلم العديد من المواقع العسكرية التي كان يشغلها الى القوات العراقية ، مشدداً على ان مهام قوات التحالف الدولي تتركز حاليا في القضاء على تنظيم داعش الارهابي.