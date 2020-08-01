الصحة العراقية تسجل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 70 حالة وفاة و3346 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حين تعافي من الوباء 1888مريضاً خلال 24 ساعة الماضية.

وهذا أعلى معدل إصابات يومي منذ ظهور الجائحة، وكذلك المرة الأولى التي تسجل إصابات يومية تتجاوز 3 آلاف.

وقالت الوزارة في بيان إنه “تم فحص ( 17634) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1000969)”.

واضافت: “سجلت الوزارة هذا اليوم (1888) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 210

بغداد / الكرخ 293

مدينة الطب 113

النجف الأشرف 142

السليمانية 20

أربيل 53

دهوك 5

كربلاء 135

كركوك 118

ديالى 76

واسط 78

البصرة 210

ميسان 62

بابل 102

الديوانية 79

ذي قار 65

الأنبار 22

نينوى 26

صلاح الدين 79

وأشارت إلى أنها سجلت لهذا اليوم 3346 حالة إصابة جديدة، كما يلي:

بغداد الرصافة 203

بغداد الكرخ 803

مدينة الطب 75

النجف 128

السليمانية 90

أربيل 230

دهوك 48

كربلاء 275

كركوك 117

ديالى 116

واسط 119

البصرة 350

ميسان 94

بابل 208

الديوانية 123

ذي قار 76

الأنبار 36

المثنى 135

نينوى 96

صلاح الدين 24

وذكرت أنها سجلت 70 حالة وفاة بسبب الفيروس وتوزعت كما يلي :

بغداد الرصافة 8

بغداد الكرخ 7

مدينة الطب 1

السليمانية 6

أربيل 5

كربلاء 3

كركوك 4

ديالى 2

واسط 3

البصرة 8

ميسان 1

بابل 10

الديوانية 7

ذي قار 1

المثنى 1

نينوى 2

صلاح الدين 1

وأوضحت أن مجموع حالات الشفاء في العراق بلغ 87434 ( نسبة الشفاء 70.2%)، ومجموع الإصابات بلغ 124609، والراقدين الكلي 32434، والراقدين في العناية المركزة 454، ومجموع الوفيات 4741.