الصحة العراقية تسجل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 70 حالة وفاة و3346 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حين تعافي من الوباء 1888مريضاً خلال 24 ساعة الماضية.
وهذا أعلى معدل إصابات يومي منذ ظهور الجائحة، وكذلك المرة الأولى التي تسجل إصابات يومية تتجاوز 3 آلاف.
وقالت الوزارة في بيان إنه “تم فحص ( 17634) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1000969)”.
واضافت: “سجلت الوزارة هذا اليوم (1888) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 210
بغداد / الكرخ 293
مدينة الطب 113
النجف الأشرف 142
السليمانية 20
أربيل 53
دهوك 5
كربلاء 135
كركوك 118
ديالى 76
واسط 78
البصرة 210
ميسان 62
بابل 102
الديوانية 79
ذي قار 65
الأنبار 22
نينوى 26
صلاح الدين 79
وأشارت إلى أنها سجلت لهذا اليوم 3346 حالة إصابة جديدة، كما يلي:
بغداد الرصافة 203
بغداد الكرخ 803
مدينة الطب 75
النجف 128
السليمانية 90
أربيل 230
دهوك 48
كربلاء 275
كركوك 117
ديالى 116
واسط 119
البصرة 350
ميسان 94
بابل 208
الديوانية 123
ذي قار 76
الأنبار 36
المثنى 135
نينوى 96
صلاح الدين 24
وذكرت أنها سجلت 70 حالة وفاة بسبب الفيروس وتوزعت كما يلي :
بغداد الرصافة 8
بغداد الكرخ 7
مدينة الطب 1
السليمانية 6
أربيل 5
كربلاء 3
كركوك 4
ديالى 2
واسط 3
البصرة 8
ميسان 1
بابل 10
الديوانية 7
ذي قار 1
المثنى 1
نينوى 2
صلاح الدين 1
وأوضحت أن مجموع حالات الشفاء في العراق بلغ 87434 ( نسبة الشفاء 70.2%)، ومجموع الإصابات بلغ 124609، والراقدين الكلي 32434، والراقدين في العناية المركزة 454، ومجموع الوفيات 4741.