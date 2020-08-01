Posted on by

الصحة تحذر: زيادة الإصابات بفايروس كورونا جرس إنذار

اعتبرت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن زيادة الإصابات بفايروس كورونا “جرس إنذار”، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات “صارمة” بحق المخالفين لإجراءات السلامة.

يذكر أن العراق سجل، أمس الجمعة، أعلى حصيلة إصابات يومية بفايروس كورونا منذ تفشيه في البلاد، وبلغت 3346 إصابة.

وقال وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي، إن “زيادة الإصابات بكورونا جرس إنذار ومؤشر غير جيد”، مضيفاً أن “الوزارة حذرت سابقاً ولعدة مرات من أن عدم الالتزام سيؤدي إلى زيادة أعداد الإصابات”.

وتابع الجميلي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، “ندعو إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة في تطبيق القانون بحق المخالفين لإجراءات السلامة”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close