العراق يسجل 2095 اصابة بكورونا وشفاء 1841 مصاباً

اعلنت وزارة الصحة، السبت، عن تسجيل 2095 اصابة بكورونا، فيما أكدت شفاء 1841 مصاباً من الفايروس.

وقالت الوزارة في بيان إن “وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم (1841) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة 302

بغداد/ الكرخ 308

مدينة الطب 100

النجف 201

السليمانية 6

أربيل 93

دهوك 10

كربلاء 101

كركوك 91

ديالى 43

واسط 40

البصرة 194

ميسان 37

بابل 114

الديوانية 83

ذي قار 40

الأنبار 27

نينوى 28

صلاح الدين 23

وأضاف البيان أن “الاصابات الجديدة لهذا اليوم: 2095 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 214

بغداد الكرخ 168

مدينة الطب 40

النجف 67

السليمانية 27

أربيل 195

دهوك 21

كربلاء 264

كركوك 45

ديالى 138

واسط 143

البصرة 295

ميسان 34

بابل 111

الديوانية 94

ذي قار 24

الأنبار 53

المثنى 62

نينوى 1

صلاح الدين 99

ولفت بيان الصحة الى أن “الوفيات 64 حالة وكما يلي:

بغداد الرصافة 9

بغداد الكرخ 3

النجف 2

السليمانية 9

أربيل 4

كربلاء 3

كركوك 3

ديالى 1

واسط 2

البصرة 5

بابل 13

الديوانية 3

ذي قار 3

المثنى 1

نينوى 2

صلاح الدين 1

وتابع البيان أن “مجموع الشفاء: 89275 (نسبة الشفاء 70.5 %)، ومجموع الاصابات: 126704، والراقدين الكلي: 32624، والراقدين في العناية المركزة: 463، ومجموع الوفيات: 4805”.