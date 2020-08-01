المنافذ تعلن تسهيل دخول صهاريج اوكسجين عبر منفذ سفوان الحدودي

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، عن تسهيل دخول صهاريج محملة بالاوكسجين لدعم القطاع الصحي عبر منفذ سفوان الحدودي.

وقالت الهيئة في بيان إنه “تم إدخال صهاريج محملة بمادة الأوكسجين الطبي قادمة من دولة الكويت وبواقع 11 صهريجا وبحمولة إجمالية 220 طن دعماً للمؤسسات الصحية لمعالجة المصابين بفايروس كورونا”.

وأضافت أن “عملية الإدخال تمت وفق الضوابط والتعليمات وبتسهيل إجراءاتها من قبل الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي وفق توجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية”، مؤكدة “حرصها وتسخير كافة إمكاناتها لتقديم يد العون إلى أبناء شعبنا العزيز لتخطي هذه الأزمة الصحية ودعم المستشفيات بالمسلتزمات الضرورية لديمومة عملها”.