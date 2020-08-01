النزاهة تعلن إحباط محاولة تمرير قرض غير مستوفٍ بمبلغ 5 مليارات دينار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، عن إحباط محاولة لتمرير قرضٍ بمبلغ (5,000,000,000) مليارات دينارٍ غير مُستوفٍ للشروط بفرع أحد المصارف الحكوميَّة في محافظة بابل.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ان “ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة بابل تمكنت من منع هدر مبلغ (5,000,000,000) مليارات دينارٍ من خلال ضبط إضبارة القرض الخاصَّة بأحد المُقترضين في فرع أحد المصارف الحكوميَّة بالمحافظة”، لافتةً إلى أنَّ “القرض مُنِحَ مقابل ضمان عقارٍ غير كافٍ لتغطية مبلغ القرض”.

وأضافت أن “تحرّيات المكتب قادت إلى إقدام المُقترض على تقديم العقار ذاته كضمانٍ لقرضٍ جديدٍ مُقدَّمٍ إلى فرع مصرفٍ حكوميٍّ آخر في المحافظة”.

وأشارت الدائرة، إلى انه “في عمليَّة ضبطٍ أخرى نُفِّذَت بموجب مُذكرةٍ قضائيَّةٍ، فقد تمكنت ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة من ضبط حالة تجاوزٍ على أرضٍ تابعةٍ لبلديَّة الحلة من خلال إنشاء المُتجاوز أُسُساً ومحلاتٍ تجاريَّة على جزءٍ من أرض البلديَّـة البالغة مساحتها (150) دونماً”.

ونوَّهت إلى “تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُبرزات تمَّ عرضه على قاضي التحقيق المُختصِّ الذي أصدر أمر قبضٍ وتحرٍّ بحق المُتجاوز استناداً إلى أحكام القرار (154 لسنة 2001)، وتمَّ تنفيذ أمر القبض وتوقيف المُتَّهم”.