بعد استئناف الرحلات الجوية .. مطار أربيل يحدد إجراءات السلامة للوافدين والمغادرين

أعلن مطار أربيل الدولي، اليوم السبت، عن جملة من الإجراءات التي ستفرض على المسافرين الوافدين والمغادرين عبر المطار، ضمن تدابير مكافحة وباء «كورونا».

واستأنف كل من مطاري أربيل والسليمانية الدوليين، اليوم، رحلاتهما الجوية بعد أشهر من الإغلاق بسبب جائحة «كورونا».

إعلام مطار أربيل حدد في بيان الإجراءات الواجب اتباعها من قبل كافة المسافرين عبر المطار، وبالشكل التالي:

– على كافة المسافرين استخدام الكمامات والكفوف ضمن مبنى المطار.

– بحسب جهة السفر، على المسافرين إجراء فحص فيروس «كورونا» (PCR)، كما على المسافرين التواصل مع شركة الخطوط الجوية التي يسافرون عبرها، قبل الوصول إلى المطار، للتأكد من الأوضاع الصحية في الوجهة التي يسافرون إليها.

– الفحوصات تجرى بحسب قرار مديرية صحة أربيل، في مركز الجامعة الصحي على طريق كركوك، جانب كلية العلوم.

– على المسافرين الوافدين إلى إقليم كوردستان إجراء فحص (PCR) قبل 48 ساعة من الوصول، أو يمكن الفحص في مطار أربيل، وعلى نفقة المسافر.

– على كافة الوافدين التعهد بحجر أنفسهم لمدة 14 يوماً بعد وصولهم إلى الإقليم.

– يستثنى من الشرط الأخير (الحجر لمدة 14 يوماً) كل من الوفود الرسمية ورجال الأعمال والسياح الذين يزورون الإقليم لمدة قصيرة.

واستقبل مطار أربيل أول طائرة قادمة بغداد في الساعة الحادية عشرة صباح اليوم.

وبحسب جدول رحلات اليوم، هناك رحلات جوية بين أربيل ودبي وأنقرة.