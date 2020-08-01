بـ 73 مليار دولار .. العراق الرابع عربياً بالمديونية الخارجية

أعلنت مؤسسة التصنيف GFP العالمية، اليوم السبت، أن مديونية العراق الخارجية تبلغ 73 مليار، ليحل في الترتيب الخامس عربياً بهذا الصدد.

وبحسب الإحصائية، فقد احتلت الولايات المتحدة المرتبة الاولى عالمياً بأكثر مديونية وبواقع 17 ترليون و910 مليار دولار، تليها المملكة المتحدة بمديونية تبلغ 8 ترليون و126 مليار دولار، ومن ثم تأتي فرنسا في المرتبة الثالثة بمديونية تبلغ 5 ترليون و360 مليار دولار.

أما عربياً، فقد جاءت الإمارات العربية المتحدة في المقدمة بواقع 237 مليار دولار، تليها السعودية بواقع 205 مليار و100 مليون دولار، ومن ثم قطر بالمرتبة الثالثة وبواقع 167 مليار و800 مليون دولار، ثم مصر بالمرتبة الرابعة بديون تبلغ 77 مليار و470 مليون دولار، ومن ثم العراق بالمرتبة الخامسة بمديونية تبلغ 73 مليار و20 مليون دولار.

وكان محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق قد أعلن في آذار / مارس الماضي، أن ديون العراق الخارجية تبلغ نحو 23 مليار دولار، في حين تبلغ الديون الداخلية نحو 40 ترليون دينار عراقي.

وخلال الفترة الماضية، قام العراق مع انخفاض أسعار النفط بالاقتراض من منظمات مالية دولية ومن دول عديدة لتقليل العجز في موازنته العامة.