بيان مقلق من وزارة الصحة العراقية

تنويه صادر عن وزارة الصحة والبيئة…

سبق وان اصدرت وزارتنا بيانا قبل يومين لحث المواطنين على الالتزام بالتعليمات الصحية من حيث ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات العشائرية والاجتماعية والدينية حفاظًا على سلامتهم ولمنع انتشار الفايروس ولتقليل الاصابات

حيث ان دور الوزارة هو تقديم الخدمات الوقائية وبضمنها التوعية الصحية والعلاجية وان انتشار الفايروس بنسبة كبيرة جدا بسبب عدم التزام المواطنين بالتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة وهي مستقاة من تعليمات منظمة الصحة العالمية وكذلك عدم تطبيق الاجراءات القانونية بحق المخالفين ادى الى التمادي في عدم الالتزام بهذه التوصيات.

ومن خلال متابعتنا اليومية لاحظنا ان اغلب المواطنين غير ملتزمين بهذه التعليمات وذلك من خلال التجمعات والتواصل بين العوائل لتبادل التهاني بمناسبة العيد وكذلك اقامة الولائم والتجمعات المختلفة مما ينذر بزيادة عدد الاصابات نتيجة لعدم الاكتراث للتعليمات الصادرة من الوزارة.

لذا نهيب بكافة المواطنين الكرام والجهات المعنية وخلايا الازمة في المحافظات القيام بدورهم وتشديد الاجراءات للحد من انتشار الاصابات.

وزارة الصحة والبيئة

السبت ١ آب ٢٠٢٠