سيادة المطران عطا الله حنا : ” نطالب الرئيس الفلسطيني بتدخل مباشر وسريع لوقف الاعتقالات السياسية وملاحقة بعض الشباب الذين من حقهم ان يعبروا عن ارائهم”

القدس – وجه سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم نداء عاجلا الى سيادة الرئيس محمود عباس مطالبا اياه بتدخل مباشر وسريع وخاصة في ايام العيد هذه لوقف ظاهرة الاعتقالات السياسية في أراضي السلطة الفلسطينية ، فلا يجوز ان يعتقل اي مواطن بسبب اراءه السياسية ، كما وطالب سيادته بأن تتوقف ملاحقة الناشط الفلسطيني نزار بنات فليس من المنطق ان نكون في ظل الاحتلال وان نعمل من اجل افشال المخططات والمؤامرات التي تستهدف شعبنا وفي نفس الوقت تتم ملاحقة بعض شبابنا الذين يعبرون عن ارائهم ومواقفهم السياسية .

بدلا من اللجوء الى الاعتقالات السياسية ومعاقبة من يختلفون بالرأي ندعو للحوار بين كافة اولئك الذين يختلفون في ارائهم فالتعبير عن الرأي حق يكفله القانون وبدل من اللجوء الى الاعتقالات ندعو الى حوار شامل بين كافة اطياف المجتمع الفلسطيني وصولا الى ما هو مفيد وجيد لشعبنا وقضيتنا بعيدا عن الاعتقالات السياسية واستهداف الاشخاص الذين لربما عندهم مواقف سياسية مختلفة .

ان المرحلة التي نمر بها كفلسطينيين تحتاج الى ان نستوعب بعضنا بعضا مهما كان هنالك اختلاف في الاراء والرؤى السياسية واللجوء الى الحوار بين المختلفين في الاراء انما هي الوسيلة الانجع والافضل لخدمة هذا الوطن وقضيته العادلة .

أما الاعتقالات وملاحقة بعض شبابنا فهذا امر غير مبرر وغير مقبول ويمكن ان يستثمره اعداءنا للنيل من عدالة قضيتنا ونضالنا المشروع من اجل الحرية .