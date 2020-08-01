أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، السبت، عن ضبط ثلاثة صهاريج محملة بمنتوج نفطي مخالف للضوابط في صلاح الدين والنجف الأشرف.

وذكرت الوكالة في بيان ان “مفارز الوكالة تمكنت من ضبط ثلاث عجلات وإلقاء القبض على سائقيها محملة بمنتوج مجهول الكمية و النوعية ، اثنان منها في محافظة صلاح الدين تحتوي على منتوج نفطي مخالف الضوابط والتعليمات، فضلاً عن ضبط عجلة نوع كيا حمل وإلقاء القبض على سائقها في محافظة النجف الاشرف محملة بخزانات تحتوي على منتوج نفطي بدون اوراق رسمية”.

وأضافت أنه “تم تسليم العجلات وسائقيها الى مراكز شرطة النفط ضمن قاطع المسؤولية”.