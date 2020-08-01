كلية ببغداد تنعى عميدها بعد وفاته بفيروس كورونا

نعت كلية اليرموك الجامعة، السبت، 01 آب، 2020، عميدها الدكتور سعد حمد عبداللطيف، متأثرا باصابته بفيروس كورونا.

وقالت الكلية في بيان إنه “بمزيد من الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الأستاذ الدكتور سعد حمد عبداللطيف عميد كلية اليرموك الجامعة ، ولا يسعنا إزاء هذا المصاب الجلل و الأليم إلا أن نتقدم إليكم بصادق المواساة”.

واضاف البيان أن “المرحوم كان مثالاً للأكاديمي الملتزم بقيم العلم والمعرفة ومخلصاً في آداء واجباته الأكاديمية والإدارية لذا نال محبة جميع منتسبي الكلية واتسم رحمه الله بالتواضع تواضع العلماء وبالهدوء الذي تتطلبه أية قيادة متزنة لقد فقدنا علماً من أعلام الأكاديمية و العراقية النزيهة”.

قبلها أكد التدريسي سامي المعموري النبأ مشيراً الى ان سبب الوفاة هو فيروس كورونا.