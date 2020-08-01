لؤي الخطيب: قطاع الطاقة شهد تحسناً نسيباً العام الماضي مقارنة بـ2018

أكد وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب، الجمعة، أن قطاع الطاقة شهد تحسناً نسيباً العام الماضي مقارنة بـ2018.

وقال الخطيب رداً على تصريحات النائب عدنان الزرفي في برنامج “المناورة” “لتصحيح معلوماته بالاطلاع على بيانات الوزارة ومجلس الوزراء وخطة حكومتنا. لقد أُجريت الصيانات في٢٠١٩ ونُفِّذت المشاريع المتلكئة لمعالجة أزمة الصيف المزمنة”.

وأضاف “شهد قطاع الطاقة تحسناً نسبياً تجاوز ٢٠٪ مقارنة بعام ٢٠١٨ دون حدوث مظاهرات حول خدمات الكهرباء في ٢٠١٩”.

وكان الزرفي أكد في وقت سابق عدم اجراء صيانات في وزارة الكهرباء خلال العام 2019.