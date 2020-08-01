مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بنزاع عشائري شمالي ميسان

أفاد مصدر امني في محافظة ميسان، السبت، بمقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بنزاع عشائري شمالي المحافظة.
وقال المصدر إن “نزاعاً عشائرياً اندلع في ناحية علي الشرقي شمالي محافظة ميسان”.
وأضاف أن “النزاع أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين”.
أفاد مصدر امني في محافظة ميسان، السبت، بمقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بنزاع عشائري شمالي المحافظة.
وقال المصدر إن “نزاعاً عشائرياً اندلع في ناحية علي الشرقي شمالي محافظة ميسان”.
وأضاف أن “النزاع أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين”.
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