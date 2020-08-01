نائب: أطراف سياسية لا تريد الانتخابات المبكرة لهذا السبب

رأى النائب عن سائرون رياض المسعودي، السبت، أن المادة 15 هي “العقبة الحقيقية” في قانون الانتخابات، في حين أشار إلى أن بعض الجهات لا ترغب بإجراء انتخابات مبكرة بسبب حاجتها تهيئة قواعدها الشعبية.

وقال المسعودي إن “هناك تبايناً واختلافاً في وجهات النظر بين القوى السياسية حول رغبتها في إجراء انتخابات مبكرة من عدمها لظروف خاصة بكل جهة”، مبيناً أننا “في سائرون ندعم وبقوة اجراء الانتخابات المبكرة وأن تكون شفافة وبنسبة مشاركة عالية”.

وأضاف، أن “بعض الجهات ترغب بإجراء الانتخابات بوقت متأخر، بسبب حاجتها إلى تهيئة قواعدها الشعبية”، لافتاً إلى أن “نظام الحكم في العراق جمهوري نيابي، بالتالي فان الصراع في الانتخابات سيكون حاسماً، ولا ترغب أية قوة سياسية بإجراء الانتخابات قبل تهيئة قواعدها بالشكل الصحيح الذي يضمن لها تحقيق نتائج إيجابية”.

وتابع، أن “العقبة الحقيقية حالياً بقانون الانتخابات تنحصر في المادة 15 والمرتبطة بعدد الدوائر الانتخابية، وحجم كل دائرة وتحديث سجلات الناخبين، حيث تنحصر المشكلة الأساسية في ملحق هذه المادة المتعلقة بالجداول”، مشيراً إلى أن “رئاسة البرلمان عقدت عدة اجتماعات مع رؤساء الكتل بغية الوصول الى نتائج تسمح بعقد جلسة التصويت على استكمال القانون”.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أعلن، أمس الجمعة، تحديد السادس من شهر حزيران لعام 2021 موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة، فيما دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى انتخابات “أبكر” وعقد جلسة برلمانية طارئة وعلنية.