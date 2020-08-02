إحباط “مخطط إرهابي” غربي العراق

أعلنت السلطات الأمنية العراقية، اليوم، إحباط أكبر “مخطط إرهابي” لعناصر تنظيم داعش غربي البلاد.

وقال العميد رايد أحمد فارس مدير مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب محافظة الأنبار في تصريح صحفي، إن قوة من المديرية شرعت بحملة أمنية استباقية على خلفية معلومات استخباراتية تفيد بوجود مخطط لعناصر داعش للقيام بعمليات زعزعة أمن واستقرار المناطق المحررة من خلال عمليات تفجير 50 قذيفة خلال عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أن القوة الأمنية ومن خلال عمليات المتابعة والرصد، اقتحمت منطقة حصيبة شرقي مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، حيث تمكنت من ضبط وكر يحتوي على 50 قذيفة للدبابات والمدافع معدة للتفجير، كان ينوي عناصر التنظيم تفجيرها في مناطق مختلفة من مدن الأنبار خلال أيام العيد.

وأوضح أن يقظة القوات الأمنية حالت دون تنفيذ هذا المخطط، مؤكدا أنه تم إحباط أكبر مخطط لعناصر داعش دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.