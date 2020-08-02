إصابة 3 أطفال في قصف للجيش التركي وميليشياته على ريف عين عيسى‎

استهدفت المدفعية التركية، اليوم السبت، مواقع الوحدات الكوردية والنظام السوري في ريف بلدة عين عيسى جنوبي كرى سبي (تل أبيض) بغربي كوردستان (كوردستان سوريا)، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أطفال بجروح.

وقال مصدر محلي من المنطقة إن «ثلاثة أطفال أصيبوا بجروح جراء استهداف الجيش التركي وميليشياته مواقع الوحدات الكوردية والنظام السوري بالمدفعية الثقيلة في ريف بلدة عين عيسى».

وتشهد مناطق التماس في غربي كوردستان اشتباكات وقصفاً متبادلاً بين الجيش التركي وميليشياته من جهة، والوحدات الكوردية والنظام من جهة أخرى بين الحين والآخر، ما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين ونزوح السكان من قراهم.