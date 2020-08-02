الالوسي يطالب بتعويض الطفل المعتدى عليه بمبلغ (100)مليون دينار

طالب السياسي البارز مثال الالوسي، السبت ، بتعويض الطفل المعتدى عليه من قبل منتسبين لقوات الامنية بمبلغ (100)مليون دينار .وذكر الالوسي في تغريدة بـ ” تويتر” ألي شرفه غالي ما يشوف المبلغ كبير ” ، “دولة الكاظمي الجريمة المقززة التي قام بها منتسبي الحكومة بحق الطفل المواطن محمد اطالبكم بدفع تعويض فورآ له ولأهله لا يقل عن مئة مليون دينار لا يسقط الحق العام والخاص يستقطع من المجرمين وأعلموا ان للفقير عزة نفس وشرف غالي عليه.!”.