التميمي: السجن لـ 15 عاما بانتظار المعتدين على الفتى المتظاهر من قبل قوات حفظ النظام

كشف الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، عن العقوبات القانونية بحث افراد العناصر الامنية التي اعتدت على الفتى المتظاهر في بغداد.

وقال التميمي في تصريح ان ” حق التظاهر متاح للجميع وفق المادة ٣٨ دستور والأجهزة الأمنية ملزمة بحفظ الأمن ومنع اي اعتداء على المتظاهرين وايضا حق التظاهر محمي وفق ميثاق العهد الدولي المادة ٢٠ وايضا الاعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة ١٩..ومخالفة ذاك يضع الدولة أمام مسؤلية دولية لمخالفة هذه الاتفاقيات”.

واضاف ان “قانون العقوبات العراقي عاقب على الاعتداء والإيذاء والضرب الذي يؤدي إلى عاهه بعقوبات تصل إلى السجن ١٥ سنه اذا نشأ عن الاعتداء عاهة مستديمة اوجنون أو ضرر نفسي ..كما نصت المواد ٤١٢ من قانون العقوبات”. ..

وتابع ان ” المواد ٤١٣ إلى ٤١٦ من قانون العقوبات العراقي تعاقب بالحبس لمدة تصل إلى ٣ سنوات اذا أدى الاعتداء إلى أضرار وإصابات واذا حصل على حدث ومن مجموعة أشخاص واذا استخدمت الات جارحة وان مثل هذه الجرائم تحتاج إلى الردع وتحقيق العدالة الاجتماعية وهي أهداف العقوبة الجنائية”.