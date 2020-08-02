الداخلية تعلن القبض مرتكبي ’’الفعل الشنيع’’ في فيديو الاعتداء على الصبي



أعلنت وزارة الداخلية، الاحد (2 اب 2020)، القبض على مرتكبي ’’الفعل الشنيع’’ الذي ظهر في فيديو الاعتداء على صبي، وسط بغداد، وذلك بعد توجيه من القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بالتحقيق في الحادثة.

وقال مدير علاقات وإعلام الوزارة، اللواء سعد معن، في تصريح متلفز لقناة ’’العراقية’’ الرسمية، إنه “تم القاء القبض على مرتكبي الفعل الشنيع في الفيديو المتداول”.

وأضاف، أن “العمل جار على إلقاء القبض على الآخرين المشتركين بالفيديو”، مبيناً أن “القائد العام للقوات المسلحة أمر بإعادة النظر بالتشكيل نفسه”، في اشارة الى قوات حفظ القانون.

وفي وقت متأخر من يوم أمس السبت، كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل حادثة الاعتداء على أحد المتظاهرين، فيما لفتت الى أنه تم القبض على مرتكبي هذا “الفعل الاجرامي”.

وقالت الوزارة في بيان إنه “تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الذي أمر بتحقيق فوري ودقيق ومتابعة شخصية لوزير الداخلية تمت المباشرة من قبل وزارة الداخلية بالتحقيقات الخاصة بحادثة الاعتداء على أحد الأشخاص من قبل مجموعة لمنسوبي قيادة قوات حفظ القانون وبعد التحقيقات الأولية وجمع المعلومات والمعطيات توصلت اللجنة التحقيقية للحقائق التالية ..

١_ تبين أن الشخص الذي ظهر في الفيديو ووقع عليه الاعتداء موقوف لدى مديرية مكافحة اجرام بغداد وفق أحكام المادة 446 ق. ع بتاريخ 18/5/2020 لسرقته دراجة نارية وفق قرار قاضي تحقيق محكمة الرصافة، وان حادث الاعتداء عليه من قبل منتسبي حفظ القانون تم قبل حوالي عشرون يوما من تاريخ توقيفه.

٢_ دونت أقوال المشتكي (المجني عليه _ الحدث) الذي طالب بالشكوى وتوجيه الاتهام ضد من قام بهذا الفعل الشنيع غير الأخلاقي وغير المهني.

٣_ تم التعرف على هوية مرتكبي هذا الفعل الاجرامي وباشرت فرق العمل بإجراءات القاء القبض عليهم واحتجازهم لاستكمال التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنجاز التحقيق باتم صورة وعرض النتائج أمام القائد العام للقوات المسلحة.

٤_ لثبوت وجود تقصير في القيادة والسيطرة من قبل قائد قوات حفظ القانون وجه السيد القائد العام للقوات المسلحة بإحالة قائد قوات حفظ القانون إلى الامرة وإعادة النظر بهذا التشكيل الذي من المفترض أنه تم استحداثه لتعزيز سيادة القانون وحفظ الكرامة الإنسانية ومحاربة كل المظاهر غير القانونية وان يكون مظلة يحتمي تحت ظلها أبناء شعبنا الكريم من خلال اختيار العناصر القادرين على تنفيذ هذه الأهداف لا أن يكون هو نفسه أداة خرق للقانون والاعتداء على المواطنين بالصورة البشعة التي لا تمت لتاريخ قواتنا الأمنية المشرف بصلة وتسيء لدماء شهدائنا وجرحانا الذين بذلوا دمائهم رخيصة في سبيل امن واستقرار المواطن العراقي.

قبل ذلك، أمر وزير الداخلية، عثمان الغانمي، بتشكيل مجلس تحقيق بحق مجموعة من منتسبي حفظ القانون، بعد انتشار مقطع فديوي مصور لهم يعتدون فيه على احد المواطنين.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن “الغانمي امر بتشكيل مجلس تحقيقي بحق مجموعة من منتسبي قيادة قوات حفظ القانون بعد انتشار مقطع فديوي مصور لهم تم عرضه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وهم يعتدون على شخص بأسلوب غير أخلاقي وغير قانوني في ممارسات هجينة لا تمت للمؤسسة الأمنية بصلة”.

واضاف البيان أن “الغانمي وجه بعرض النتائج أمام أنظاره لإحقاق الحق وتطبيق القانون”.

وفي وقت سابق، امر رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، السبت، بالتحقيق الفوري بحادثة اهانة مواطن تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول، “تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي فديو يظهر فيه مجموعة تردي الزي العسكري وهي تقوم بالاعتداء على احد المواطنين”.

واضاف، “حيث وجه القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي الجهات المختصة بالتحقيق الفوري والعاجل لمعرفة تفاصيل هذا الموضوع ومعرفة مرتكبي هذه الجريمة التي لن تمر دون عقاب بحق مرتكبيها”، موجهاً بـ “معرفة تاريخ وقوع هذه الاعتداء وتحديد مكانه”.