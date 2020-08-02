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العراق كوريا الجنوبية تعلن إصابة عشرات من عمالها العائدين من العراق بكورونا

تم إغلاق المطارات في العراق منذ مارس الماضي بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا

تم إغلاق المطارات في العراق شهر مارس الماضي بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا

كشفت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، أن 31 من أصل 72 عاملا كوريا جنوبيا، عادوا من العراق، يعانون من أعراض فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، الجمعة، أن 17 عاملا قبل صعودهم الطائرة، الجمعة، كانوا يعانون من أعراض كورونا، غير أن عددهم ارتفع إلى 31 عاملا في أعقاب وصولهم إلى البلاد.

وأفادت السلطات بأن جميع الكوريين الجنوبيين صعدوا الطائرة بعد أن اتخذوا إجراءات أساسية مع ارتداء كمامات الوجه.

وخضع الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض كورونا، لاختبارات كورونا في المطار، بينما سيخضع الأشخاص الذين لا يعانون من أي أعراض، للاختبارات بعد الانتقال إلى أماكن إقامة مؤقتة.

وعاد 72 عاملا كوريا جنوبيا عبر طائرة مستأجرة من العراق إلى كوريا الجنوبية صباح الجمعة.

وسبق أن أجلت الحكومة الكورية الجنوبية عبر طائرتين عسكريتين 293 عاملا كوريا جنوبيا من العراق في الـ 24 من الشهر الحالي، وتم تأكيد إصابة 77 عاملا منهم بفيروس كورونا.

ومع تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق، وسط تكفل مرتبك للجهات الصحية بالمرضى، بدأت شركات النفط والمقاولات التي تعتبر القطاع الأبرز للعمال الآسيويين في العراق، بتقليص القوى العاملة لديهم بشكل كبير.

ويعاني العراق الذي أجرى نحو نصف مليون فحص طبي منذ منتصف مارس، من نقص حاد على مستوى الأطباء والمستشفيات والأدوية.

وحصل على مساعدات من الصين ودولة الإمارات بصورة خاصة، فيما يلفت عاملون في مجال الرعاية إلى أنّ النقص في الأسرّة وأجهزة التنفس لا يزال قائماً.

وفي آخر إحصائيات قدمتها وزارة الصحة العراقية، ونقلتها وسائل إعلام محلية، بلغ عدد المصابين بفيروس كورنا حتى الأربعاء 126704، بينما وصل عدد الوفيات 4805.

الحرة / وكالات – واشنطن
02 أغسطس 2020
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