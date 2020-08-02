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العمليات المشتركة: داعش يستغل درجات الحرارة و«كورونا» لشن هجمات

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، أن عصابات داعش تحاول استغلال ارتفاع درجات الحرارة وظرف البلد الصحي المتمثل بانتشار وباء «كورونا» لتنفيذ هجمات إرهابية، كاشفة عن «استراتيجية جديدة» لملاحقة الخلايا الإرهابية.

المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي قال في تصريح صحفي، إن «عصابات داعش الإرهابية ومن خلال خلاياها المتنقلة وبعض الحواضن، تحاول استغلال ارتفاع درجات الحرارة وظرف البلد الصحي المتمثل بجائحة كورونا لتنفيذ عمليات ارهابية لاسيما في المناطق الصحراوية».

وبين أن «عصابات داعش تعتقد بأن عملياتها الإرهابية ستضع لها وجوداً وستؤثر على الوضع الأمني في البلد»، مشيراً إلى أن «هناك استراتيجية جديدة مبنية على الأسس الاستخبارية من خلال تفعيل الجهد الاستخباري الأمني لملاحقة الخلايا الإرهابية».

وذكر البيان، أن «جميع الوكالات الاستخبارية التابعة للأجهزة الأمنية تعمل على تكثيف الجهود، لملاحقة بقايا داعش»، وأن «التحالف الدولي بدوره يقوم بتزويد القوات الأمنية بالمعلومات الاستخبارية وكذلك الاستطلاع الجوي، وفي بعض الأحيان تنفيذ ضربات بناء على طلب من قيادة العمليات المشتركة، للإسهام في محاربة بقايا داعش».

كما كشف البيان عن «تزويد الوحدات العسكرية بكاميرات حرارية لمراقبة ومتابعة العناصر الإرهابية».

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