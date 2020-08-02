الكاظمي يطيح بقائد ’حفظ القانون’ بعد تورط قواته في قتل المتظاهرين وفيديو الانتهاك

قرر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، السبت، إقالة قائد قوات حفظ القانون اللواء الركن سعد خلف بدر عواد، من منصبه وإحالته إلى دائرة الإمرة.

وقال مصدر أمني رفيع في وزارة الداخلية (1 آب 2020) إن “القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أحال عواد إلى دائرة الإمرة”.

المصدر قال إن “الكاظمي وجه أيضاً بإعادة النظر بهذا التشكيل من الأساس، ومراجعة سلوكياته وآلية اختيار عناصره وسيرهم الذاتية، ليكون ملائماً للإسم الذي يحمله، والمهمة التي أنيطت به عند تشكيله، وهي حماية المتظاهرين”.

ويأتي ذلك، إثر ضجة شعبية واسعة، على خلفية نشر مقطع مرئي لاعتداء منتسبين في قوات حفظ القانون، على أحد المتظاهرين، وإهانته.

ويظهر فيديو الإنتهاك ويمتنع عن نشره لبذاءته، عناصر يرتدون زي القوات الأمنية، باللون الزيتوني، (زي حفظ القانون) وهم يجبرون شاباً على الحديث عن تفاصيل جسم والدته، ويقولون له إنهم سيمارسون الجنس معها، وفيما امتنع الشاب عن الإجابة على الأسئلة المهينة، تلقى ضربات أجبرته على الحديث عن التفاصيل التي طلبها العناصر، فيما واصل التأكيد لهم إنه يتيم الأب”.

وقام العناصر بحلاقة شعر الشاب، باستخدام (كتر) أثناء اتهامه بأنه ألقى عليهم زجاجات حارقة، وهو ما كان ينفيه بتوسّل، دون أن يتراجع العناصر عن ممارساتهم.

ويظهر في الفيديو عدد كبير من العناصر، فيما يرتدي الشخص الذي باشر الحلاقة، خاتماً مميزاً في يديه، بينما انهمك الآخرون بشتم الشاب ووالدته، وضربه وتصويره.

ولم يتسن التأكد من وقت ومكان تصوير هذا المقطع، غير أن سؤال القوة الأمنية للشاب عن الزجاجات الحارقة، يؤشر إلى أنه أثناء إحدى التظاهرات.

وردت “قوات حفظ القانون” على الفيديو المتداول والذي يظهر انتهاكاً وصفته مفوضية حقوق الإنسان بـ”البشع” ضد شاب لا يتجاوز عمره 16 عاماً.

وقال العميد “أثير” من إعلام قوات حفظ القانون في حديث إن “هناك فيديو تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، والموضوع متابع من قبلنا ونحن كقيادة نرفض أي تصرف سيء من أي شخص وتم تشكيل مجلس تحقيقي، وسيتم إحالة أي متهم للقانون”.

وعند محاولة “ناس” التحقق من أن المجلس التحقيقي تم تشكيله بالفعل، أجاب العميد أثير “إن شاء الله”، ثم أغلق الخط.

ولم يجب “العميد أثير” على إتصالات ورسائل “ناس” المتكررة، من أجل استكمال التصريح، أو حتى الحصول على الاسم الكامل للعميد.

وقال ضابط رفيع آخر منسوب إلى التشكيل ذاته، إنه في إجازة، ولا يعرف شيئاً عن الفيديو، ورفض الإجابة على الإتصال، واكتفى بإرسال رسالة.

ويظهر في الفيديو عناصر قوات حفظ القانون التي شكلها القائد العام السابق للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، ووزير الداخلية السابق ياسين الياسري، وتم نشرها في محيط ساحة التحرير، وهي تضم عناصر من مختلف القوات، على رأسها الشرطة الإتحادية.

وتورطت القوات ذاتها بقتل متظاهرين اثنين، هما لطيف سلمان، ومهدي التميمي، فجر الإثنين الماضي، حيث كشفت اللجنة التحقيقية أسماء ضابطين ومنتسب اعترفوا باستخدام الإطلاقات المعدنية (الصجم) ضد المتظاهرين.

ووفقاً لنتائج اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وأعلن نتائجها وزير الداخلية عثمان الغانمي، فإن المتهمين هم كل من:

الرائد احمد سلام غضيب – معاون امر الفوج الرابع-اللواء الثاني- قوة حفظ القانون

الملازم حسين جبار جهاد – آمر السرية الثانية – قوة حفظ القانون.

المنتسب علاء فاضل – قوة حفظ القانون.

ووفقاً للغانمي، فقد صدقت اقوال المتهمين الثلاثة، امام قاضي التحقيق المختص، وقرر توقيفهم وفق المادة 406، أولاً، (القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وعقوبتها الإعدام)”.

وطالبت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، وزارة الداخلية، بفتح تحقيق عقب نشر مقطع مرئي لقوات يبدو أنها نظامية، وهي تعتدي على طفل بحلاقة راسه، فضلاً عن سبّه وشتمه بألفاظ نابية.

وقال عضو المفوضية علي البياتي، في بيان تلقى “ناس” نسخة منه (1 آب 2020): “نطالب وزارة الداخلية بالتحقيق في الفيديو البشع المنتشر حول التجاوز على المتظاهر بالأساليب اللاإنسانية والألفاظ اللاأخلاقية، الالفاظ المستخدمة من قبلهم تدل أنهم بحاجة الى دروس في الاخلاق قبل أي شيء آخر”.

وأضاف “من بشاعة المقطع لم أتمكن من نشر الفيديو”.