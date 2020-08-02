المرجعية ومقامها والوهابية وسمومها وجريدة الشر الاوسخ وسمومها

من هنا وهناك

” شهد الله انه لا لاله الا هو والملائكة واولوا العلم قائما بالقسط” , ” انما يخشى الله من عباده العلماء”. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله ” العلماء ورثة الانبياء” , ” العلماء امناء الرسل” وقال صلى الله عليه وعلى اله: ” ثلاثة يشفعون يوم القيامه : الانبياء والعلماء والشهداء”.

1. اعطى الله والرسول هذه المنزله العظيمه لعلماء الدين لأنهم هم الذين يحفظون الاسلام المحمدي العلوي الحسيني على مر العصور . وبقاء التشيع بعد محاربة خلفاء بني امية وبني العباس وقتلهم الائمه (ع )وال عثمان والانكليز. لان وجود حكم اسلامي يطبق مباديء الأسلام الحقيقية يهدد عروشهم وكروشهم. قال (ص) : ” ما امن بي من بات شبعان وجاره جائع”. فكيف بهؤلاء الذين جوعوا شعوبهم . قال علي (ع) : (ان الله جعل في اموال الاغنياء حقا للفقراء فما جاع فقير الا بما متع به غني والله تعالى سائله عن ذلك).

2. يجب مطالعة كتاب ( مؤامرة التفريق بين الاديان الالهية) للدكتور مايكل برانت الذي ذكر (ان امريكا وضعت برنامجا مدروسا ضد المذهب الشيعي والشيعة) واضاف ان تحقيقاتنا اوصلتنا الى نتيجة وهي ( انه لايمكن بأي حال من الاحوال مواجهة المذهب الشيعي ومحاربته بصورة مباشرة وان هزيمته امر بغاية الصعوبه وانه لابد من العمل خلف الستار, ونحن نعمل وفق مبدأ فرق وأبد , بدل المثل البريطاني فرق تسد. من اجل ذلك خططنا ووضعنا برامج دقيقة وشامله للمدى البعيد منها رعاية الشخصيات المخالفة للشيعة والترويج لمقولة كفر الشيعة بنحو يفتى بالجهاد ضدهم من قبل المذاهب الاخرى في الوقت المناسب . ومن ذلك تشويه صورة المراجع وعلماء الدين عبر الشائعات ونحوها, وبعدها يجب ان ندعم ماليا بعض الخطباء والمداحين والمؤسسين الرئيسيين لمجالس عاشوراء لان منهم النفعيين ومحبي الشهرة وبعدها يجب جمع واعداد الشيء الكثير لاسقاط المراجع وبث ذلك بلسان وقلم الكتاب النفعيين).

3. بعد 2003 جلب المحتل معه دستورا للعراق واحضر كرزاي معه اياد علاوي الذي ملأ السفارات بالبعثيين وهم رجال مخابرات دون استثناء كما ذكر البعثي ( حسن العلوي) كانوا يتجسسون علينا ويسببوا لنا مشاكلات حيث لوحق ذوونا . فوقفت المرجعية بالمرصاد ورفضت اي دستور يكتب قبل الانتخابات ويجب ان تجرى الانتخابات الحرة وان يكتب الدستور عراقيون منتخبون ويصوت عليه من قبل الشعب . ورفض علاوي اجراء الانتخابات بحجة عدم توفر الامن وأجلها . ورفضت المرجعية تـاجيلها ثانية فاضطر الذليل لاجرائها.وقبل تأسيس الوزارة الاولى أكدت المرجعية على عدم اختيار الوزراء من الاحزاب بل يجب اختيارهم من المستقلين النزيهين المخلصين الاكفاء الاداريين. ولكن لاحياة لمن تنادي. كما طالب المرجع الاعلى قبل كل انتخابات باختيار الاكفأ والافضل والانزه. وكرر المرجع مقولة ( المجرب لايجرب)و (طالب الولاية لايولى). وأكدت على عدم اختيار الفاشلين وحرمت دفع الاموال لشراء الاصوات.

4. جلب لنا ممثل الامم المتحده ( القومجي) الطالب الابراهيمي أعمى الله بصيرته عضو الشعبه أيهم السامرائي للكهرباء والبعثي حازم الشعلان للدفاع وأدعى انه سيجلب تكنوقراط لتطوير العراق واعادة البناء وعين الشعلان زياد القطان بالدفاع وسرق الملايين من الدولارات زمن حكم علاوي الذي ترحم على سلطان هاشم وهو مدان ومحكوم بالاعدام ( ان الطيور على اشكالها تقع) و ( شبيه الشيء منجذب اليه) حشره الله مع سلطان.

5. لهذا يجب محاسبة جريدة الشر الاوسخ ( لي تجربة معها منذ صدورها عام 1978 وكنت في المغرب ). كانت تهاجم الجمهورية الاسلامية وقيادتها بمجرد سقوط بهلوي وكانت تشجع صداما على مهاجمتها لانها ضعيفة والجيش العراقي هو الاقوى وتمجد صداما و ذكرت ان الجمهورية الاسلاميه تشتري اسلحة اسرائلية وانها تقتل الاسرى وتنشر فتاوى علماء دين الذين يمثلون وعاظ السلاطين في تكفير الامام( قدس سره) بكل عدد. واقسمنا انا والشهيد صبيح راضي عام 1979 على عدم شرائها وهو من سماها الشر الاوسخ. وبعد احتلال الكويت نشرت عنوانا كبيرا ( سر تكشفه الشرق الاوسط لاول مره . صدام كان يشتري اسلحه من اسرائيل طيلة 8 سنين وكانت تنقل عن طريق الارجنتين). استغرب من المسؤواين وخاصة هيئة الاعلام والاتصالات جلهم من ايتام المالكي الذي عينهم وأبعد الاكفاء ويجب محاسبتهم على فساد شركات الهاتف النقال المطلوبة للحكومه بالملايين لماذا لايمنعون دخول الجريده للعراق ؟ بالمناسبة , اخرج مخرج مصري فيلم ( موت أميرة) زمن السادات المقبور وبمجرد عرض الفلم ببريطانيا جن جنون السعودية وألغت اكبر صفقة اسلحه بريطانية ( صفقة اليمامه) . وعندما تهجم سلمان رشدي على نبينا ( ص) في كتابه ( ايات شيطانية), لم تفعل السعوديه شيئأ بينما أهدر مؤسس الجمهورية الاسلامية دمه

وخصص جائزة لمن يقتله. والنبي محمد (ص) يقول : (لايؤمن احدكم حتى أكون أحب اليه من نفسه وولده وماله). فماذا فعلت السعوديه وبقية الدول الاسلامية؟ وعندما رسم الدانيماركي كاريكاتيراعن نبي الاسلام الذي لم يخاطبة الله تعالى باسمه بل ” يا أيها النبي ” و ” ياأيها الرسول”. بينما خاطب الله بقية النبياء بأسمائهم لعظم منزلته (ص) ولهذا قال فيه ” ,انك لعلى خلق عظيم”.

6. أعد الامريكان خطه محكمة لأعادة ( البعث الداعشي) لحكم العراق لأبادة الشيعة والقضاء على المرجعية التي افشلت مخططاتهم وهدم اضرحه ال البيت (ع) فتم نقل الارهابيين الى سجون المحافظات الغربية وامتلأ معسكر الغزلاني بالاسلحه الثقيلة وجرى تهريب الارهابيين من سجون القصور الرئاسية والتاجي وابي غريب والكاظمية . واعاد خائن الامانه المختار الدجال كبار جنرالات صدام الذين قصفوا اضرحة الامام علي (ع) نفس النبي والامام الحسين (ع) ابن النبي (ص) واخيه العباس (ع), اعادهم للدفاع والداخليه لقيادة الفرق وهم اول من هرب من المعركة امام 700 بعثي داعشي حثالات الارض وتركو الجنود فريسه للاوباش .

7. اصدر المرجع الاعلى الفتوى الخالده التي دمرت خطط امريكا وعبيدها من حكام الخليج ولهذا قرروا الانتقام من المرجعيه وتحريك الفسقة والمرتزقة.

8. أدعت الجريدة ان راسم الكاريكاتير اردني سلفي وهذا عذر اقبح من فعل لأن كل ماينشر في الجريده يدقق ويقرأ من قبل مدير وهيئة التحرير خاصة اذا كانت الجريدة ممولة من حكام السعودية.

9. كتبت الجريده قبل مدة عنوانا كبيرا ( الباسيج و2 مليون ايراني في كربلاء لزيارة الاربعين.

10. نقلت الجريده ايضا, تحذيرا أمميا من حالات الحمل الغير شرعي في كربلاء ونسب الخبر لمنظمة الصحه العالمية التي سارعت لتكذيب الخبر ونفيه جملة وتفصيلا ففضح اكاذيبها وأعتذرت .

11. هل ننسى تدخلات سفيرها السابق السبهان في شأن العراق . اخزى الله المسؤولين الشيعه الجبناء الاذلاء العبادي والمالكي والجعفري واقول ان نبينا قال: ( من خاف الله اخاف الله منه كل شيء ومن خاف الناس أخافه الله من كل شيء).

12. منذ 2003 انفجرت 13 الف سيارة مفخخه في العراق واستشهد وجرح عشرا الالاف وان %70 من الانتحاريين سعوديون حسب احصائيات سعوديه وعدد الشهداء والجرحى منذ 2003 يقدر 1.5 مليون عراقي + نصف مليون ماتو بصوره غير مباشرة في التفجيرات و 93% منهم شيعه حسب أحصائية الامم المتحده.

13. قرأت انه يصرف مئة مليون دولار سنويا على معهد ( صحافة الحرب والسلم البريطاني في العراق) وله مقرات ضخمه في بغداد واربيل والنجف والبصرة !!!!! لانتسغرب ان يريد الفسقة والمرتزقة واعداء المذهب واصحاب التيار المدني أمثال فائق الشيخ و وهاشم العقالي وغيرهما أن يعلمو المرجعيه تكليفها الشرعي !!!!! سمعت ان رئيس مكتب الجريده ببغداد هو مستشار للكاظمي وشر البلية مايضحك.

علي محسن التميمي