النفط تعلن ارتفاع إيرادات تموز رغم انخفاض الصادرات

أعلنت وزارة النفط، أمس السبت، ارتفاع الايرادات لشهر تموز الماضي رغم انخفاض الصادرات التزاما بتوصيات أوبك+.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان، أمس، إنه “بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (85) مليونا (663) الفا و(290) برميلا (خمسة وثمانون مليونا وستمائة وثلاثة وستون الفا ومئتان وتسعون برميلاً)، بايرادات بلغت اكثر من (3) مليارات و(487) مليونا و(139) الف دولار (ثلاثة مليارات واربعمائة وسبعة وثمانون مليونا ومائة وتسعة وثلاثون الف دولار)”.

وأضاف أنه “برغم تخفيض معدلات الانتاج والتصدير التزامًا بإتفاق اوبك بلاس فإن الايرادات المالية شهدت إرتفاعًا مقارنة بالأشهر الماضية، أما مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تموز الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوبي العراق فقد بلغت (82) مليونا و(700) الفا و(381) برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة (2) مليونا و(701) الفا و(15) برميلا، فيما كانت الكميات المصدرة الى الاردن اكثر من (261) الف و(894) برميلا”.

وأشار جهاد إلى أن “المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ (2) مليونا و(763) الف برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة (2) مليونا و(668) الف برميل، ومن جيهان كان المعدل اليومي (87) الف برميل، فيما كان المعدل اليومي للتصدير الى الاردن (8) الف برميل، وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (40.708) دولارا”.