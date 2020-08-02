(بالصورة) محمد صلاح يفاجئ متابعيه بـ “نيولوك” العيد

ظهر الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنكليزي، بمظهر جديد مساء أمس الأربعاء، بعد أن قص جزءا كبيرا من شعره.

صلاح توج مؤخرا بطلا للدوري الإنكليزي الممتاز مع فريق ليفربول، للمرة الأولى في تاريخ “الريدز” خلال النظام الحالي للمسابقة، الذي بدأ في موسم 1992-1993.

ونشر “مو” مقطع ستوري عبر حسابه الرسمي على موقع “أنستغرام”، عرض من خلاله مظهره الجديد، والذي انتشر على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يقدم صلاح على قص شعره بهذا الشكل منذ فترة طويلة، وتحديدا منذ وجوده بين صفوف فيورنتينا الإيطالي قبل 5 سنوات.

يذكر أن صلاح سجل 19 هدفا وحل خامسا في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز خلال الموسم المنصرم 2019-2020.

وفقد الفرعون المصري الحذاء الذهبي الذي توج به في أول موسمين له مع ليفربول، لصالح جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، الذي توج هدافا للبريمييرليج بـ23 هدفا.