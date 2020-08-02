برشلونة يوجه تحذيرًا لـ إنتر ميلان بسبب ميسي

وجه نادي برشلونة الإسباني، تحذيرًا لنظيره الإيطالي، إنتر ميلان، بسبب ليونيل ميسي، الهداف التاريخي للنادي الكتالوني.

تقارير صحفية، تحدثت خلال الفترة الماضية عن رغبة ميسي في الرحيل عن “كامب نو”، مع وجود رغبة أيضًا لدى إنتر ميلان في ضم الفائز بالكرة الذهبية ست مرات.

ولكن كل من جوسيب ماروتا مدير النادي الرياضي، وأنطونيو كونتي المدير الفني لـ النيراتزوري، نفوا تلك التقارير، حيث اعتبر الأخير، أنّ نقل كاتدرائية ميلانو في ميلانو أسهل من ضم ليو .

إنتر ميلان استخدم ميسي على كاتدرائية ميلانو في الترويج لمباراتهم ضد نابولي في الدوري الإيطالي، واعتبر البعض أنّ ذلك إشارة لوجود مفاوضات بين ليو وإدارة النيراتزوري، خاصًة بعدما تواجد والد البرغوث في إيطاليا.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن مسؤولي برشلونة قد حذروا إنتر ميلان، من استخدام صورة ميسي مرة أخرى.

وأوضحت الصحيفة أنّ المسؤولين في برشلونة قالوا لـ نظرائهم في إنتر أنّ استخدام حقوق صور قائد البلوغرانا مرة أخرى، عواقبه لن تكون جيدة على وصيف الدوري الإيطالي.