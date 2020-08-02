بوكيتينو يتراجع عن إهانته لبرشلونة

ألمح الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني السابق لتوتنهام، إلى إمكانية قيادته لبرشلونة في المستقبل، وسط شكوك تحيط بمدرب الفريق، كيكي سيتين.

وسبق أن أعلن بوكيتينو رفضه تدريب البارسا، بسبب علاقته الوثيقة مع فريقه السابق إسبانيول، غريم البلوجرانا في إقليم كتالونيا.

ومن بين التصريحات التي أطلقها في هذا الصدد: “أفضل الذهاب إلى مزرعتي في الأرجنتين على قيادة برشلونة”.

وحول هذا الحديث المثير للجدل، قال بوكيتينو في تصريحات أبرزتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، اليوم الأحد: “علي أن أشرح ذلك (التصريح) جيدًا”.

وتابع: “كنت في برشلونة في ذلك العام، والتقيت بارتوميو (رئيس النادي)، لأننا كنا نأخذ الأطفال إلى نفس المدرسة.. وتحدثنا لمدة 5 دقائق”.

وأضاف: “أدى ذلك إلى الكثير من الشائعات، لأن هناك المزيد من الفرق التي تريدني.. وعندما سألوني، كنت أرغب في إبطال هذا الأمر.. لم أقصد إظهار عدم الاحترام تجاه برشلونة، لكن يمكنك قول الأشياء بشكل مختلف”.

وأتم بوكيتينو: “لقد صنع إسبانيول اسمًا لي، إلا أنني لست متعجرفًا، ولم أحب الإدلاء بتصريح من هذا القبيل.. ربما لن أفعل ذلك الآن، لأنك في الحياة لا تعرف أبدًا ما سيحدث”.