تير شتيغن يدرس عرض تشيلسي للرحيل عن برشلونة

يدرس الألماني مارك تير شتيغن، حارس مرمى برشلونة الإسباني، عرضًا مقدمًا له من تشيلسي الإنكليزي.

ويحرص فرانك لامبارد، المدير الفني للبلوز، على التوقيع مع حارس مرمى جديد هذا الصيف، بعد أن فقد ثقته في كيبا أريزابالاغا، الذي حل محله ويلي كاباليرو في المباراة الأخيرة لموسم تشيلسي ضد وولفرهامبتون.

ويعتبر تير شتيغن، البالغ 28 عامًا، واحدًا من أفضل حراس المرمى في العالم وقدراته تروق للامبارد، الذي يريد من فريقه تحسين لعبهم من الموسم المقبل.

من جانبه، برشلونة يحرص على تمديد عقد شتيغن الحالي، الذي ينتهي في عام 2022.

وحين سُئل شتيغن عن تمديد عقده مع الفريق الكتالوني في ظل تخفيض الرواتب الحالي بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا، أجاب: “سنرى”.

ووفقًا للإذاعة الإسبانية “كادينا سير”، برشلونة يواصل محاولاته لتجديد عقد شتيغن، والحارس الألماني يدرس العرض المقدم له من جانب تشيلسي.