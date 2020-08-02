‹خبات› الكهربائية تصل كامل طاقتها وأكثر من 20 ساعة تجهيز في كوردستان

أعلنت اللجنة المشرفة على محطة ‹خبات› الكهربائية في إقليم كوردستان، مساء أمس، وصول المحطة إلى كامل طاقتها الإنتاجية، ما يوفر أكثر من 20 ساعة تجهيز يومياً لمواطني الإقليم.

وقالت اللجنة في بيان نشرته وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، إن وزير الكهرباء كمال محمد صالح أشرف أمس على تشغيل الوحدة الثانية من محطة ‹خبات›، لتصل المحطة بنجاح إلى كامل طاقتها الإنتاجية (300 ميغا واط)، مشيرة إلى أن الطاقة الإنتاجية للإقليم ارتفعت من 3400 ميغاوات إلى 3500 ميغاوات، ما يوفر من 20 إلى 21 ساعة تجهيز لمواطني الإقليم.

وفي منتصف الشهر المنصرم، دشن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني محطة ‹خبات›، لتضيف 10 بالمائة على إنتاج الطاقة الوطنية في الإقليم.