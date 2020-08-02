في وداع ياسر أديب القلية جي

بمزيد من الحزن والألم ودعت اليوم 2 / 8 / 2020 الجالية العراقية في بلغاريا إبنها البار

ياسر أديب القليه جي / أبو عمار

وهو أبن الزميلين العزيزين وداد سالم فنانة الشعب والمخرج المسرحي أديب القليه جي .

كان ياسر رحمه الله دمث الأخلاق ومحبوباً بين أقرانه ومعارفه وإبناً باراً لوالدية وإخوته وعائلته

وترك أثراً بالغاً في نفوس من تعرف عليهم

خالص التعازي لوالديه الكريمين وعائلته الفاضلة ولكل الأصدقاء والمحبين

الذكر الطيبب والعطر لفقيدنا الغالي ياسر