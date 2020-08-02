كردستان العراق: فحص كورونا ليس لزاما على المسافرين

أعلن وزير النقل والمواصلات في كردستان العراق آنو جوهر، أن أكثر من 120 رحلة جوية ستجرى عبر مطاري الإقليم خلال الأسبوع الحالي، وأن إجراء فحص كورونا لن يكون لزاما على كل المسافرين.

وأعلن الإقليم اليوم عن استئناف الرحلات الجوية في مطاري أربيل والسليمانية بعدة شروط صحية بعد تعليقها لعدة أشهر ضمن إجراءات الحد من انتشار الجائحة العالمية.

وقال جوهر، إن “العديد من الخطوط الجوية مثل العراقية والقطرية وبيكاسوس وتيلويند وفلاي بغداد، ستكون لديها رحلات هذا الأسبوع على أن تتضاعف الرحلات خلال الأسابيع المقبلة”.

وأوضح أنه “سيتم إجراء فحص (PCR) للمسافرين القادمين إلى الإقليم، أما المغادرون فلا يشترط خضوعهم للفحص، إلا في حال كانت الدولة التي يتوجهون إليها تفرض تزويدهم بالفحص، وعلى سبيل المثال، فإن تركيا لا تطلب هذا الشرط”.

وتم تخفيض رسوم فحص كورونا للمسافرين حيث كانت 100 ألف دينار (ما يعادل 80 دولارا أمريكيا)، لتصبح 60 ألف دينار.

وعلق العراق الرحلات الجوية في مارس الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية الرامية إلى احتواء تفشي فيروس كورونا.

وشملت الإجراءات أيضا إغلاق الحدود البرية أمام الوافدين الأجانب وتعليق الدراسة وحظر التجمعات العامة بكافة أشكالها وحظر التجول.